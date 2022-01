"Come mi sono preso il Covid", Massimo Galli fa outing. "Stavo una schifezza" il caso della carica virale

07 gennaio 2022 a

a

a

Il Covid se l'è preso poco dopo che è andato in pensione, il professor Massimo Galli, avanguardista dei virologi in tv, da sempre "rigorista". L'infettivologo ormai ex Sacco di Milano è positivo nonostante le tre dosi di vaccino: "Non sto bene, ma molto meglio dei giorni scorsi" dice il medico a RaiNeews24. "Se non avessi avuto la terza dose" di vaccino anti-Covid "verosimilmente le cose non si sarebbero messe nei termini in cui sono messi", ossia con una malattia che non desta troppe preoccupazioni nonostante l'età. Per questo vanno promossi i vaccini, dice Galli, e va evitato ridere che la variante Omicron "è una passeggiata".

La variante HUI è un giallo, guerra sulla scoperta del professore icona dei no vax

Eppure per molti il virus si sta "raffreddurizzando": "La cosa corretta è sempre non prendersela l'infezione. Abbiamo già sentito in passato che il virus si rabboniva, questa variante ha subito molte mutazioni e potrebbe causare una malattia meno grave ma per ora l'unica cosa che sappiamo è che più contagiosa", dice Galli. "Le storielle non servono a nessuno, evitiamo di infettarci. Ma è verosimile che avremo meno casi gravi perché ci sono molti vaccinati":

Il prof. Galli predica cautela: "Omicron è esplosiva, situazione imprevedibile"

In una intervista a Mattino 5, l'infettivologo spiega come potrebbe essersi contagiato: "Stamattina sto discretamente meglio però sono stato una schifezza. Faccio outing: verosimilmente il 31 dicembre o nei giorni precedenti qualcuno mi ha passato Omicron ed eccomi qua, nonostante sia in pensione e abbia condotto in questo periodo una vita ritiratissima vedendo pochissime persone", ha detto l'esperto. "La mia è certamente Omicron sequenziata in laboratorio", assicura, "se qualcuno dice che è una passeggiata, per i vecchiotti come me dice male. Se io non avessi avuto le tre vaccinazioni la cosa sarebbe andata per uno della mia età decisamente molto ma molto peggio, quindi senza se e senza ma bisogna vaccinarsi, almeno non si crepa".

Galli frena sulla quarantena ridotta: "Situazione imprevedibile". E smonta Bassetti

Galli per dimostrare quanto la variante sudafricana si insidiosa spiega di aver risposto al vaccino con tutte e tre le somministrazioni e di essere "pieno di anticorpi" al momento del contagio. Ma "gli anticorpi del vaccino ce la fanno fino a un certo punto. Ho una carica virale alta" ha detto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.