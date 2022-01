La variante HUI è un giallo, guerra sulla scoperta del professore icona dei no vax Didier Raoult

Davide Di Santo 07 gennaio 2022 a

Il medico che ha scoperto la variante HUI, nome che fa riferimento all'ospedale universitario di Marsiglia, è un professore "ribelle" idolo dei no-vax e che ha promosso l'uso dell'idrossiclorochina, e per questo è stato censurato dall'ordine dei medici della sua Regione. Si tratta di Didier Raoult, infettivologo che i media francesi definiscono "controverso" e balzato agli onori delle cronache per numerose pratiche fuori dalle regole, almeno secondo i suoi detrattori.

Ma cos'è la variante HUI? Si stratta di un lignaggio del coronavirus denominato B.1.640.2, soprannominato "IHU" dai ricercatori dell'omonimo istituto di Marsiglia, guidati da Didier Raoult. Il tutto parte da un lavoro in fase di preprint, ossia non ancora stato sottoposto a revisione paritaria o pubblicato su una rivista scientifica, che rintraccia il paziente zero in un viaggiatore di ritorno dal Camerun. È caratterizzato da 46 mutazioni rispetto al ceppo originario del virus, qualcuna in meno della variante Omicron per intenderci, e non è ancora chiaro il potere di trasmissibilità o di "bucare" i vaccini attualmente disponibili.

Raoult ha annunciato via Twitter la scoperta sottolineando la possibilità che il sud della Francia potesse diventare l'epicentro di una escalation di contagi dovuta alla nuova variante ma secondo il sito svizzero di divulgazione scientifica Heidi News i casi finora rilevati solo 20, con i relativi genomi sequenziati che sono stati trasmessi alla piattaforma Gisaid, il database globale utilizzato dai virologi, dal gruppo di ricerca di Marsiglia a partire dal 4 novembre 2021. Dall'inizio di dicembre si è aggiunta solo una nuova sequenza, ricordano gli esperti dell'OMS, citati dal New York Times. Insomma, in base a questi dati sembra che HUI sia già "estinta" e sorpassata dalla variante Omicron, successiva perché isolata alla fine di novembre 2021.

In Francia però si è parlato di un boom di ricoveri in Provenza-Alpi-Costa Azzurra a causa di HUI, nonostante il 3 gennaio l'OMS abbia ricordato che B.1.640 era stata posta sotto sorveglianza dalla sua scoperta che non desta al momento particolari preoccupazioni.

Dietro pare esserci uno scontro ideologico. I detrattori di Raoult ricordano come il professore e il suo team nell'anno appena trascorso avessero lanciato un allarme simile su un'altra variante potenzialmente esplosiva, la Marsiglia-4, finito in una bolla di sapone. Il nome di Raoult è sotto i riflettori per diverse vicende. La camera disciplinare del Nuovo Ordine dei Medici dell'Aquitania lo ha recentemente fatto oggetto di un provvedimento disciplinare. Ammonimento a cui Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Medici (Cnom) si è unito presentando a sua volta una denuncia a fine dicembre. Nell'autunno del 2020 il consiglio dipartimentale dell'Ordine dei medici di Bouches-du-Rhône aveva avviato un procedimento contro il professore di Marsiglia con l'accusa di aver volontariamente avviato sperimentazioni senza base scientifica e promosso terapie a base di idrossiclorochina.

Dal canto suo l'avvocato di Raoult, Fabrice Di Vizio, ha definito parlando con CNET la decisione dell'Ordine una "vittoria" perché permetterà di "lasciare che la giustizia si occupi dei veri colpevoli". Per il legale Raoult è additato come "criminale" senza prove.

Raoult nel corso della pandemia è balzato al centro di numerose polemiche. I gemelli Igor e Grichka Bogdanoff, star della tv francese morti di Covid a poca distanza l'uno dall'altro nei giorni scorsi, lo hanno citato esplicitamente come fonte di ispirazione per la loro decisione di non vaccinarsi. Ma perché un infettivologo che solo poche ore fa si appellava ai francesi affinché si vaccinassero contro lo pneumococco è contrario ai vaccini anti-Covid?

In realtà i dubbi di Raolult riguardano in gran parte i vaccini a mRna messaggero, come quelli di Pfizer e Moderna, e questa presa di posizione lo ha proiettato come icona no vax. "Non sappiamo se funziona, se è pericoloso, è follia" aveva detto a inizio pandemia sul serio a tecnologia mRna.

In un video pubblicato martedì 4 gennaio visto da oltre un milione di persone solo il primo giorno Raoult si è però dedicato soprattutto all'analisi dei dati sulla variante Omicron che sembra, dice nel filmato pubblicato sui social, "meno sensibile ai vaccini sviluppati" per al tre varianti e che "l'efficacia non è totale ma è relativa secondo la sensibilità delle persone". Carismatico, lunghi capelli e barba bianchi e anelli vistosi, il professore ha inoltre negato la necessità di vaccinare i bambini a causa dei pochissimi casi di decessi e si è scagliato contro la politica: "Il vaccino è diventato una religione. ​​Ci sono i preti" del siero, attacca, "sembra che ci sia una guerra di religione”.

