Covid, il bollettino del 7 gennaio: 108.304 casi e 223 morti. Ospedali a rischio collasso

07 gennaio 2022

La curva continua a impennarsi con gli ospedali ormai in affanno in tutta Italia. Sono 108.304 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 219.441. Le vittime sono 223.

Sono 492.172 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.138.310. Il tasso di positività è al 22%, in aumento rispetto al 19,3% di ieri. Sono 1.499 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 32 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 120. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 14.591, ovvero 764 in più rispetto a ieri.

I guariti sono 27.582, gli attualmente positivi registrano un aumento di 80.492 unità, arrivando ad un totale di 1.674.071 casi. Cresce anche oggi la pressione negli ospedali con le ambulanze in fila. Medici dirigenti, posti letto in esaurimento e l'Ordine Napoli ha lanciato l'appello di obbligare al vaccino per scongiurare il "codice nero". Sul fronte delle regioni si evidenzia che la Lombardia anche oggi si attesta come prima regione per numero di contagi (18.667), a seguire Emilia Romagna (17.119) e Lazio (11.905).

