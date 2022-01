Covid, il bollettino del 6 gennaio: 200mila contagi in un giorno, non era mai accaduto

06 gennaio 2022 a

Superano i 200 mila i casi Covid nel Paese. Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza coronavirus - quasi due anni fa - sono stati registrati in Italia oltre 200mila casi in 24 ore. Dai dati del ministero della Salute si evidenzia una crescita dei contagi che raggiunge un numero record, in forte aumento rispetto ai 189.109, con 1.138.310 tamponi processati, e un tasso di positività che sale al 19,27%.

Scendono i decessi a 198.I guariti sono 46.770, gli attualmente positivi vedono un aumento di 172.462 unità, toccando un totale di 1.593.579. Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari, il numero dei degenti è di 13.827, sono 1.467 i pazienti in terapia intensiva (+39) e 177 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 1.578.285 persone. La Lombardia anche oggi è prima regione per numero di contagi (52.693), a seguire Emilia Romagna (38.528) e Veneto (18.129).

