Da Bankitalia e Rai al progetto per l'Inter: Anna Maria Tarantola investe con Carlo Cottarelli

Arnaldo Magro 06 gennaio 2022 a

a

a

Cosa ci fa un alto dirigente pubblico ed ex presidente della Rai, oltre che donna, con la maglia dell'Inter? Anna Maria Tarantola, infatti, con l'1,47% è tra i nuovi azionisti di Interspac, l'iniziativa di azionariato popolare lanciato da Carlo Cottarelli per comprare - in prospettiva - la squadra al vertice della classifica di serie A. La Tarantola, nata a Casalpusterlengo nel 1945, dopo una laurea alla Cattolica di Milano entrò in Banca d'Italia nel 1971 e lì fece una lunga carriera culminata nel 2009 con la nomina a vicedirettrice generale e la responsabilità sulla Vigilanza. Nel 2012 il governo Monti la nominò presidente della Rai, carica che ricoprì fino al 2015 quando le subentrò Monica Maggioni, anch'essa da poco entrata nel libro soci di Interspac. Dal 2016 si occupa di volontariato: la Tarantola è fra l'altro presidente della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice e residente della Per Milano Onlus, che sta effettuando una raccolta fondi per il sostegno delle donne vittime di violenza.

Luigi Di Maio vende case in Romania

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.