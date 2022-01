Una "manina" in Tribunale, il sospetto inquietante: chi ha soffiato il volantino delle Br finito all'asta

05 gennaio 2022 a

Il volantino originale con cui le Brigate Rosse rivendicarono il rapimento di Aldo Moro è finito all'asta insieme a cimeli di attori e starlette. Fu fatto trovare dai terroristi due giorni dopo il sequestro del leader democristiano. A quanto sarà venduto il famigerato "comunicato n.1"? L'asta online sul sito ci Bertolami Fine Arts è partita da 60euro ma in poche ore ha già raggiunto rialzi e tre zeri. Ma l'interrogativo è un altro: come fa a esser finito all’asta quel volantino n.1, che non è una copia da carta-carbone?

"Moro fu sequestrato il 16 marzo 1978, che è anche la data che riporta il volantino. Che, però, non viene subito ritrovato. Il 18 marzo, sul 'Corriere della Sera, Vittorio Feltri scrive che non ci sono ancora volantini" ricostruisce Dagospia.

All'asta il volantino di Aldo Moro. Quanto hanno offerto per il Comunicato n. 1

"Il volantino viene, però, trovato proprio quel giorno: infatti il Corsera' del 19 lo annuncia in prima pagina e pubblica l’intero testo a pagina 2. Il volantino finisce all’attenzione della polizia, che lo affida a un esperto per capire con quale macchina da scrivere è stato stilato. Il giorno dopo, infatti, il 20 marzo, un lungo articolo discetta che per la prima volta gli inquirenti hanno notato che le BR hanno usato una sofisticata macchina da scrivere IBM da 15mila lire con testina rotante ecc" è la ricostruzione di quei giorni.

Poi comincia la seconda vita del foglio battuto a macchina. "A questo punto il documento deve essere per forza entrato nel fascicolo di indagine e trovarsi oggi nell’Archivio del Tribunale di Roma in attesa di essere versato, un tempo dopo 70 anni, nell’Archivio Centrale dello Stato o, comunque, in un Archivio di Stato a disposizione di eventuali studiosi. Quindi c’è stata una manina che, da qualche parte, l’ha sfilato. Da dove viene il volantino battuto da Bertolami? Non dovrebbe essere lì..." si legge sul sito. Chi è la manina che ha soffiato il documento dalle carte?

