Congiunzioni astrali, in arrivo un altro "evento epocale". Cosa dice l'astrologa che previde il disastro

Occhio alla Luna. Mentre impazza l'Oroscopo 2022 tanti rivolgono gli occhi al cielo per scorgere l'influsso dei corpi celesti non solo nelle ben note categorie amore, lavoro, fortuna, ma anche per provare a prevedere i grandi giochi della finanza e dei mercati. E a sentire alcuni esperti, non c'è da stare allegri.

È il caso di Grazia Mirti, astrologa esperta di analisi previsionali nella galassia, è il caso di dirlo, economica e finanziaria. È stata intervistata da Libero che racconta come, grazie allo studio sul nodo lunare di Louise McWhirter, sia riuscì a prevedere con molto anticipo la grande crisi finanziaria del 2008 e la crisi del 2020. Ebbene per l'anno appena iniziato cosa prevede la Mirti? Per l'astrologa c'è qualcosa di grosso all'orizzonte. "Nel 2022 è prevista un'altra congiunzione celeste, ancora più epocale: ad aprile si incontreranno in cielo Giove e Nettuno, evento che non accadeva dal 1856 e si ripeterà nuovamente solo nel 2188. Ho verificato con cura le conseguenze passate, e ritengo sia di buon auspicio per l'Italia. Inoltre potrà favorire accordi per il gas e le fonti di energia" dice la Mirti ricordando che nel 1856 fu fondata ItalGas.

Buone notizie, nonostante la stangata del caro bollette? Vedremo. E he dire per l'oroscopo "Normale"? Quali segni se la passeranno meglio? "Opterei per i segni d'Acqua, soprattutto Cancro e Pesci. I segni di Fuoco avranno bei segnali da fine maggio, il loro anno magico sarà però il 2023. Ciò che conta è sempre la propria personale carta del cielo. E poi c'è il vecchio proverbio 'crepi l'astrologo!'", conclude l'esperta delle stelle.



