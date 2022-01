La Lega cerca la mediazione sull'obbligo vaccinale: favorevoli solo per gli over60

05 gennaio 2022 a

Sì all’obbligo vaccinale, ma solo per le persone fragili. Poco prima dell’inizio della cabina di regia e del successivo Cdm, Massimo Garavaglia, ministro per il Turismo, afferma che la Lega è a favore della vaccinazione anti-Covid obbligatoria per gli over 60 “proprio per tutelare le fasce più fragili della popolazione". Il ministro leghista ha poi ribadito inoltre la necessità di considerare l'impatto economico della pandemia sul settore turistico, chiedendo interventi a sostegno a partire dalla cassa integrazione per i lavoratori di un settore che ha un importante valore per l’economia nazionale.

Alla riunione della cabina di regia a Palazzo Chigi convocata dal premier Mario Draghi, oltre a Garavaglia, sono presenti i capidelegazione Roberto Speranza (Leu), Dario Franceschini (Pd), Elena Bonetti (Iv), Maria Stella Gelmini (Fi) e Fabiana Dadone (M5S), oltre ai ministri Renato Brunetta, Daniele Franco e Patrizio Bianchi. Ci sono anche il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro e il capo del Cts Franco Locatelli.

