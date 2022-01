Addio al caldo di Capodanno. La Befana porta freddo e neve

Angela Bruni 04 gennaio 2022 a

Dopo aver brindato al Capodanno 2022, con temperature decisamente autunnali, e lasciato alle spalle uno degli anni più caldi di sempre è in arrivo un vero e proprio anticiclone su tutta l'Europa Centrale. Le previsioni meteo non lasciano alcun dubbio: l'Epifania oltre alle feste, porterà via anche il clima mite che ha investito il nostro paese durante questo Natale. In arrivo freddo, pioggia e neve su gran parte dell'Italia. Ore contate dunque per l'anticiclone africano che ancora per oggi dovrebbe mantenere temperature massime sui 15 gradi, ma tra domani e dopodomani al Nord è previsto l'arrivo di piogge, vento e un calo delle temperature. Si preannuncia una Befana bagnata con temperature più in linea con le medie stagionali. «Nel giorno dell'Epifania - si legge sul sito «Meteo.it» - che ricordiamo segna la fine delle festività natalizie, assisteremo anche ad un cambiamento del clima con un peggioramento generale che riguarderà tutto lo stivale».

Le previsioni meteo del sito specializzato, per i primi giorni del 2022, infatti, segnalano l'arrivo di un anticiclone con freddo artico e un brusco calo delle temperature segnando così il ritorno dell'inverno. Già nella giornata oggi, infatti, è previsto un peggioramento delle condizioni climatiche in Liguria, Piemonte e Lombardia con il rischio di forti piogge. È solo l'inizio di una forte perturbazione in arrivo su tutta Italia da mercoledì 5 gennaio che raggiungerà il suo apice nel giorno della Befana, giovedì 6 gennaio, con precipitazioni di forte intensità. Non solo, nella zona del Nord Est previste forti nevicate che imbiancheranno le Alpi dagli 800-900 metri di quota. Da segnalare ancora al Nord pioggia, nebbia e venti freddi con possibilità di neve. Infine la dama bianca è attesa anche sugli Appennini intorno ai 1000 metri di altezza.

