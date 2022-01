Tutti i figli del principe Alberto, spunta la foto-terremoto per i Grimaldi. Come la prenderà Charlene?

03 gennaio 2022 a

La famiglia al completo. Ma non è quella formata da Alberto di Monaco e la principessa consorte Charlene Wittstock, da mesi al centro di un vero e proprio giallo tra gravi problemi di salute e voci su una crisi profonda nella coppia e sulla sua vita nel Principato, dopo il lungo auto-esilio in Sudafrica e il ricovero in Svizzera. Lo scatto che fa discutere è quello pubblicato all'interno di un lungo reel di Instragram da Jazmin Grace Grimaldi, la figlia oggi 30enne riconosciuta da Alberto.

Cosa mostra la foto? Ebbene, ci sono tutti i figli del principe Alberto di Monaco. Oltre a Jazmin Grace Grimaldi, la prima figlia riconosciuta da Alberto, i piccoli gemelli Jacques, Gabriella avuti dal principe con la moglie Charlene di Monaco, e Alexandre Grimaldi Coste, il figlio 18enne avuto prima del matrimonio. Intrecciando i fili della matassa, intricatissima, della genealogia di Alberto, va detto che Alexandre è nato dalla relazione durata cinque anni con l'ex hostess Nicole Coste, che ha rivelato la nascita del figlio dopo due anni.

Tempo fa l'ex hostess in un'intervista aveva spiegato che Alberto si era "impegnato fin dall’inizio a essere un padre presente e a portare gradualmente suo figlio nella sua famiglia. Fin da subito sono stata rassicurata, da quando la principessa Stephanie è diventata la madrina di Alexandre. Alberto ha onorato la sua promessa: le cose stanno andando bene e stanno seguendo il loro corso, cosa di cui sono molto felice. Contrariamente a quanto alcuni hanno scritto, Alberto ha sempre assunto il suo ruolo di padre e tra noi non è mai stato stipulato alcun accordo finanziario. Il nostro rapporto si basa sulla fiducia".

Insomma, i ragazzi sembrano uniti e sorridenti ma appare chiaro che la situazione a dir poco esplosiva nella Rocca potrebbe essere destinata a generare nuovi attriti tra i Grimaldi mentre le ombre sul reale stato di salute psicofisica di Charlene di Monaco si fanno mese dopo mese più fosche.

