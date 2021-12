Charlene di Monaco, "ha rivisto solo i figli". L'ultima terribile indiscrezione sulla principessa in ospedale

Giada Oricchio 25 dicembre 2021 a

Gabriella e Jacques hanno riabbracciato mamma Charléne di Monaco. E’ stato un Natale un po’ meno triste per i figli di Alberto di Monaco che hanno potuto far visita alla madre ricoverata da novembre in una clinica in Svizzera per completare la convalescenza sia fisica che psichica a seguito di una misteriosa malattia che l’ha colpita in Sud Africa dove si era recata per una campagna a tutela dei rinoceronti.

Wittstock è stata lontana dalla Rocca per 10 mesi, il 7 novembre scorso è tornata a Monte Carlo e due giorni dopo era in una struttura lontano da occhi e orecchie indiscrete. Dunque, altri giorni di malinconia per i gemellini costretti a trascorrere il settimo compleanno circondati dall’affetto della famiglia Grimaldi, ma senza la fondamentale figura materna. Ebbene, un comunicato di Palazzo dei Principi ha reso noto che il recupero di Sua Altezza Serenissima prosegue in modo “soddisfacente e incoraggiante, anche se per il completo ritorno in salute servirà ancora qualche mese. Quando sarà completamente ristabilita, con immenso piacere la principessa tornerà a condividere momenti di convivialità con i monegaschi”.

Dunque, non sta ancora bene e a conti fatti, è un anno che ha “abdicato” ai doveri della corte monegasca. Sembra di rivivere la storia del lungo calvario sudafricano quando il ritorno in Europa veniva rimandato di mese in mese con scuse più o meno plausibili facendo ipotizzare che fosse una fase propedeutica all'annuncio di un divorzio imminente (indiscrezione smentita categoricamente dal principe Alberto). La seconda parte del comunicato recita: “Il principe Alberto e i loro bambini le faranno visita durante le Feste natalizie”. Una breve riunione, ma pur sempre un modo per ritrovarsi e rinnovare l’amore reciproco.

