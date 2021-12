Charlene di Monaco, la foto di famiglia per Natale svela l'inquietante verità

Giada Oricchio 23 dicembre 2021 a

Una cartolina di cartone per Natale. Questo e nient’altro ha concesso Charlène di Monaco per le festività 2021. Dopo essere tornata dal Sudafrica a inizi novembre e aver salutato (finto) pimpante i sudditi, la principessa di Monaco è stata inghiottita da un buco nero. Cosa sia successo durante la permanenza nel paese d’origine, cosa sia accaduto nelle 48 ore di transito a Monte Carlo e cosa sia occorso dopo è un mistero.

In base a una nota ufficiale di Palazzo dei Principi, è ricoverata in una clinica in Svizzera per riprendersi sia dal punto di vista fisico che psichico. Non ha partecipato agli impegni regali, non era presente al compleanno dei figli Jacques e Gabriella e non sarà con loro a godersi il Natale davanti al camino. Una storia più triste di quanto si possa immaginare e di quanto sia stato raccontato finora.

Così la Christmas Card della famiglia Grimaldi è il disegno di quello che sarebbe dovuto essere e non è: Charlène e il principe Alberto di Monaco felici con i figli e in posa davanti a un albero addobbato a festa. Formale la didascalia: “Auguro a tutti un sereno e felice periodo di vacanze. Con tutto il mio affetto”. Una mano color pastello per tingere una realtà oscura. Ma quando Sua Altezza Serenissima tornerà in pianta stabile a casa?

Secondo Stéphane Bern, esperto di reali e amico di famiglia, agli inizi del 2022: “Charlene ha passato un anno molto difficile con tutti problemi di salute che ha avuto. I bambini sentono molto la sua mancanza. Carolina (pare che i rapporti con la cognata siano pessimi, nda) e Stephanie cercano di aiutare più che possono Alberto, ma lui sente la mancanza della moglie. La ama profondamente e ha bisogno di averla al suo fianco” ha dichiarato al settimanale francese “Gala”. Archiviate le voci di un divorzio imminente tra i sovrani della Rocca.

