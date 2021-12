La variante Omicron si abbatte sulle Regioni. Raddoppia l'incidenza, chi rischia lockdown e chiusure

31 dicembre 2021 a

a

a

La variante Omicron dilaga e influenza i trend di crescita dei contagi di Covid-19. Secondo i dati i della cabina di regia per il monitoraggio settimanale forniti dall’Istituto superiore di sanità, infatti, l’incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare rapidamente: 783 per 100.000 abitanti contro 351 di una settimana fa. L’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,18 (range 1,13 - 1,22), leggermente in aumento rispetto alla settimana precedente ed ancora al di sopra della soglia epidemica.

We Run Rome, Gualtieri firma l'ordinanza: sospesa la maratona del 31 dicembre

Due Regioni/Province autonome sono classificate a rischio alto, 18 risultano classificate a rischio moderato. Tra queste, sette sono ad alta probabilità di progressione a rischio alto. Una Regione/Provincia autonoma PA è classificata a rischio basso. In altre parole, siamo nell'ordine dei 783 nuovi contagiati settimanali ogni 100mila abitanti mentre l’occupazione delle terapie intensive a 12,9 per cento e l’occupazione delle aree mediche a 17,1.

Regione Lazio, numero unico in tilt. Tre ore di attesa poi la risposta: "Mandi una mail"

Dal punto di vista sanitario, le regioni che hanno indicatori peggiori sono la Liguria (terapie intensive occupate al 19 per cento, reparti ordinari 28,3) e le Marche (intensive al 20,6%, area medica 22,1 %). Non bene anche il Piemonte: terapie intensive al 16,2 per cento e normali reparti al 20,2.

Considerando insieme i dati, spiccano le situazioni della Lombardia con 1442 casi positivi nella settimana ogni 100mila abitanti, 13,3 % di terapie intensive occupate e 17,5% le aree mediche. Il Lazio ha 518 nuovi casi, terapie intensive a 12,6% e aree mediche al 17,6%

Cresce la quarta ondata: 126mila positivi. Record di casi nel Lazio, ed è caos tamponi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.