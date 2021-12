We Run Rome, Gualtieri firma l'ordinanza: sospesa la maratona del 31 dicembre

30 dicembre 2021 a

Con un’ordinanza il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha annullato la maratona We run Rome prevista per venerdì 31 dicembre, alla quale avrebbero partecipato circa 6 mila atleti. Il provvedimento nasce da una richiesta avanzata dalla Asl Roma 1 di annullare l’evento in considerazione «dell’attuale quadro epidemiologico caratterizzato da un rilevantissimo numero di casi Covid» a Roma e nella Regione Lazio.

«Sentito il Seresmi» servizio regionale sorveglianza e controllo delle malattie infettive «dell’Istituto Spallanzani, si ritiene opportuno proporre di annullare lo svolgimento» della maratona Atleticom We Run Rome in programma domani nella Capitale «per scongiurare i conseguenti inevitabili assembramenti che possano contribuire all’ulteriore diffusione della malattia». Una richiesta accolta dal sindaco Gualtieri che ha provveduto con una ordinanza a ritirare l’autorizzazione all’evento sportivo.

