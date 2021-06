L'ex signora Bezos dona miliardi in beneficenza. Mister Amazon è uno spilorcio

Giorgia Peretti 16 giugno 2021 a

a

a

La beneficenza si fa in silenzio, ma non per MacKenzie Scott la quale su 60 miliardi ottenuti dal divorzio ne ha già donati 8 a centinaia di associazioni. L’ex moglie di Jeff Bezos annuncia una nuova donazione in beneficenza per un totale di 2,74 miliardi destinati a organizzazioni senza scopo di lucro. L’ex signora Amazon ha deciso di regalare gran parte delle sue fortune frutto dell’accordo di divorzio firmato con il fondatore della piattaforma di acquisti online.

La Scott è tra le donne più ricche d’America e diciottesima al mondo nella classifica dei paperoni come scrive il Quotidiano Nazionale: se donare denaro è un buon indicatore della salute mentale di una persona, Miss Scott sembra in ottime condizioni. Secondo Forbes il patrimonio dell’ex di Bezos ammonta a 60 miliardi di dollari ossia quattro volte il Pil del Burkina Faso. Con questi presupposti ha pensato bene di rendere utili le sue fortune con un gesto filantropo di 2,74 miliardi di dollari. A ringraziare della modesta offerta sono ben 286 organizzazioni scelte nel settore non profit dell’arte e gruppi impegnati contro la discriminazione razziale.

Video su questo argomento Quando Jeff Bezos faceva i pacchi. Svelato il segreto di Amazon

Stando a quanto riporta l’articolo del QN i suoi conti continuano a crescere grazie all’aumento delle azioni Amazon, di cui detiene il 4%, il messaggio che invia è eloquente: non importa il mezzo ma il fine, le donazioni anche se sfacciate ben vengano. Il bel gesto miliardario di certo non poteva passare inosservato, così per evitare lo sforzo la Scott ha deciso di annunciarlo attraverso un post sul suo blog personale. Un nobile gesto condiviso con il nuovo marito Dan Jewett, un tempo professore di chimica dei suoi figli: "Sono stato un insegnante per la maggior parte della mia vita. Adesso voglio imparare da lei". Anche in questo caso non si può certo affermare che la signora Scott pecchi di generosità. Da quando sono sposati le donazioni sono arrivate a 8 miliardi di dollari, una cifra che molti faranno fatica anche solo a leggere. Lo scorso luglio aveva fatto arrivare 1,7 miliardi a 116 Ong impegnate per "il cambiamento nella leadership del pianeta".

Non poteva mancare il riferimento alla pandemia, anche in questo caso, sul suo blog MacKenzie scrive: "Questa pandemia è stata una palla al piede nella vita degli americani già in difficoltà. Le perdite economiche e i risultati in termini di salute sono stati peggiori per le donne, per le persone di colore e per chi vive in povertà. Nel frattempo, ha aumentato sostanzialmente la ricchezza dei miliardari". Una bordata all’ex marito che dopo la sua ingente donazione in beneficenza ruzzola precipitosamente dalla piramide dei benefattori. Jeff Bezos lo scorso novembre ha donato “solo” 800 milioni di dollari a 16 organizzazioni umanitarie, stando ai numeri della signora Scott praticamente un micragnoso!

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.