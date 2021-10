14 ottobre 2021 a

a

a

Conor McGregor pizzicato a via Condotti. Ma perché l'atleta più pagato al mondo e campione di MMA è a Roma? Per il battesimo del suo piccolo Conor Jack Jr. Nel 2021 la rivista Forbes lo ha posizionato al primo posto nella classifica degli atleti più pagati al mondo con un patrimonio complessivo di 180 milioni di dollari. E McGregor non nasconde il suo amore per la Città Eterna....

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.