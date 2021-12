Pfizer corre ai ripari sul vaccino. Arriva quello nuovo che protegge da Omicron

28 dicembre 2021 a

a

a

La variante Omicron ha scatenato la nuova ondata di coronavirus e spesso "buca" i vaccini. Ma le aziende farmaceutiche stanno già correndo ai ripari e adesso arriva anche l'annuncio sul nuovo siero che, si spera, potrebbe aiutare a contenere la pandemia.

Negli Usa quarantena ridotta a 5 giorni per i positivi. E l'Italia ci pensa

Un vaccino prodotto da Pfizer adattato alla variante Omicron del Covid sarà pronto in primavera. Lo ha assicurato in un’intervista al quotidiano elvetico in lingua tedesca Blick la responsabile dell’azienda farmaceutica per la Svizzera, Sabine Bruckner. «Ma non è ancora chiaro ancora chiaro se sarà necessario», ha sottolineato Bruckner, spiegando che «stiamo lavorando in due direzioni: da un lato, stiamo indagando sull’efficacia del precedente vaccino contro le varianti attuali. E in parallelo, stiamo analizzando se è necessario un adattamento e nel caso lo prepariamo».

La responsabile ha comunque assicurato che «negli adulti la protezione contro Omicron dopo la terza dose del vaccino attuale è 25 volte superiore». Ma giudicando i numeri dei contagi schizzati in alto in tutta Europa e non solo, non è ancora una soluzione del tutto efficace.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.