Usa, quarantena ridotta a 5 giorni per i positivi. E l'Italia ci pensa per i vaccinati

Il Centers for Disease Control and Prevention riduce da 10 a 5 giorni l'isolamento per coloro che sono positivi al Covid e asintomatici. "Il cambio è motivato dal fatto che la scienza ci dice che la trasmissione avviene nei due giorni prima dei sintomi e nei 2-3 giorni successivi", afferma il Cdc, raccomandando di far seguire ai cinque giorni di isolamento altri cinque in cui si indossa la mascherina quando si è vicino ad altre persone.

Il tema è fondamentale e anche in Italia è sul tavolo degli scienziati che studiano una soluzione per evitare la paralisi del Paese dopo l'impennata dei contagi. Il Comitato tecnico scientifico (Cts) è convocato per domani, mercoledì 29 dicembre e all'ordine del giorno proprio la quarantena breve, ovvero l'accorciamento dei tempi di isolamento per i vaccinati con la dose booster (o terza dose) che sono venuti in contatto con persone positive.

