La nave con 558 migranti accolta dall'Italia. E Salvini tuona: "Non abbiamo più dignità"

Un altro mega sbarco migranti sulle coste italiane: un'emergenza che continua senza fine. Andranno ad Augusta i 558 naufraghi soccorsi dalla Geo Barents di Medici Senza Frontiere. È la cittadina del Siracusano, infatti, il porto sicuro di sbarco assegnato alla nave di Msf. A bordo ci sono anche 145 minori, di cui l’80 per cento non accompagnati, e 3 donne incinte, una all'ottavo mese di gravidanza. Sei bimbi hanno meno di 4 anni.

Finisce così l’attesa per i naufraghi soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo centrale. Molti hanno ustioni da carburante, infezioni respiratorie e ferite legate alle violenze subite.

Ed è subito polemica politica per l'arrivo di altri migranti nel Paese. «Nave norvegese con 558 clandestini a bordo in arrivo dove? In Italia, ovviamente... Che il 2022 riporti dignità e sovranità al nostro Paese! P.S. Il 21 gennaio a processo per aver bloccato gli sbarchi ci vado io... ». Così il leader delle Lega Matteo Salvini commenta su Twitter la notizia riguardante la nave Geo Barents .

«Il ministro Lamorgese dovrebbe cambiare intestazione al dicastero che guida. Da Interno a Invasione. Non diversamente si può qualificare il suo operato in questi anni di governo, un quotidiano resoconto di via libera ad approdi di navi carichi di migranti». Lo afferma Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera. «Sul nuovo caso con 558 migranti in arrivo ad

Augusta, un numero davvero esorbitante che si aggiunge agli sbarchi incessanti delle ultime settimane, il ministro venga in Aula a riferire».

