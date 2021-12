Controcorrente, Massimiliano Romeo smonta le certezze sul vaccino: abbassato troppo la guardia

28 dicembre 2021 a

La comunicazione del governo sulle restrizioni per i vaccinati è stata inefficace. Il capo d’accusa è rivolto all’esecutivo di Mario Draghi da Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, nel corso dell’intervento fatto a Controcorrente, programma che Veronica Gentili conduce su Rete 4: “Ci era stato detto, come certezza e verità, che i vaccinati non si sarebbero contagiati o che si sarebbero contagiati meno. La situazione di oggi evidenzia che il vaccino protegge dalla forma grave di malattia, ma non ferma i contagi. Bisognava avere una comunicazione più efficace e diretta, dicendo ad esempio che anche i vaccinati dovevano stare attenti e mantenere le distanze. Inevitabilmente - conclude il discorso il senatore leghista nella puntata del 28 dicembre - si è invece creata una situazione per cui i vaccinati hanno abbassato un po’ la guardia”.

