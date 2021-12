Covid, ansia per i neonati: più della metà dei bimbi ricoverati ha meno di 3 mesi

28 dicembre 2021 a

Il Covid non risparmia i neonati. I dati che arrivano dal Bambino Gesù di Palidoro sono indicativi. «Il Centro Covid sta andando bene per quanto riguarda l’espressione della malattia, nel senso che la clinica sembra simile a quella osservata nei mesi scorsi, non c’è maggiore gravità. In prevalenza i bambini ricoverati hanno meno di 12 anni, molti sono sotto i cinque perché non vaccinati. Leggendo i miei posti letto occupati in questo momento, il più grande ha 16 anni, ci sono due bambini di sei giorni e altri di mesi, la metà sono bambini sotto i tre mesi». Così Andrea Campana responsabile del Centro Covid dell’ospedale Bambino Gesù di Palidoro, contattato da LaPresse.

«Dall’1 al 28 dicembre, sono stati 62 i bambini ricoverati, con 46 dimessi e 26 genitori risultati positivi - spiega Campana a LaPresse - al momento i ricoverati sono 16. La cosa positiva è che la gravità non sembra essere importante, dobbiamo capire quanti hanno avuto la variante Omicron e capire se nel bambino oltre a essere più contagiosa ha una espressione differente».

«Molti bambini arrivano sintomatici e continuiamo a seguirli a casa - aggiunge -. Al momento abbiamo circa 2 ingressi al giorno, ma è presto per capire quanto gravi saranno gli effetti dei festeggiamenti del Natale e del Capodanno». Quanto alle complicanze per i ricoverati, sono principalmente «cardiache, grastrointestinale, polmonari, ematologiche, oltre alle convulsioni per febbre alta e persistente».

