La dura vita di un albero di Natale a Napoli: l'incredibile doppio furto

Non è la prima notizia di un furto di un albero di Natale a Napoli, ma questa ha dell’incredibile. Ciro Pellegrino, giornalista napoletano di Fanpage, racconta su Twitter che è andato in scena un doppio incredibile colpo da parte di alcuni ladri nel capoluogo della Campania. Qualche giorno fa alcuni malviventi hanno portato via l’albero natalizio addobbato nella sede del consiglio comunale di Napoli e il Comune aveva provveduto a comprarne un altro per colmare il vuoto. Purtroppo però oggi hanno rubato anche il secondo albero: nessuna pietà da parte dei ladri, neanche sotto le feste.

Lo so, non ci crederete.

Avevano rubato l'albero di #Natale nella sede del Consiglio comunale di #Napoli. Lo avevano ricomprato.

Oggi si so arrubbati pure quest'altro. — Ciro Pellegrino (@ciropellegrino) December 28, 2021

