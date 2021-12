È morto il fratello di Maradona. La tragica fine di Hugo a 52 anni

28 dicembre 2021 a

A poco più di un anno dalla morte di Diego Armando Maradona, è scomparso all'improvviso il fratello Hugo, 52 anni. L'uomo è stato stroncato da un arresto cardiaco nella mattinata di oggi, intorno alle 11.50.

Hugo Hernan Maradona - questo il suo nome completo - viveva nella zona Flegrea, a Monte di Procida, in provincia di Napoli, ed è morto nella sua abitazione dove i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Qualche mese fa di Hugo si era parlato per una sua candidatura, poi sfumata, al Consiglio comunale di Napoli, nelle liste del candidato di centrodestra Catello Maresca. Fratello minore di Diego, anche lui ha avuto una carriera sui campi di calcio, come l'altro fratello Raul, con alterne fortune. A 18 anni fu acquistato dallo stesso Napoli, che lo girò in prestito all'Ascoli. I due fratelli giocarono anche da avversari, poi Hugo è passato al Rayo Vallecano in Spagna, quindi ha giocato in Austria e in Giappone, prima di tornare a Napoli e dedicarsi al calcio giovanile.

