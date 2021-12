Alessandro Di Battista positivo anche con la terza dose. Natale in quarantena con moglie e figli

23 dicembre 2021 a

Positivo al Covid nonostante abbia ricevuto anche la terza dose di vaccino. Un Natale del tutto particolare quello che si appresta a passare Alessandro Di Battista, che insieme alla moglie Sahra si è beccato il Covid ed è costretto all'isolamento.

L'ex punto di riferimento del Movimento 5 Stelle e oggi battitore libero ne ha parlato con un post sui Instagram dove lui e la compagna appaiono in casa insieme ai figli, che probabilmente non sono contagiati dal momento che i genitori indossano la mascherina. "Io che scrivo un articolo, Sahra che fa le traduzioni, Andrea che disegna un T-Rex e Filippetto da Pescara, meglio noto come Attila, che fa finta di essere calmo... questo il nostro Natale un po' particolare" scrive Dibba mostrando il selfie in salotto.

In fine arriva al punto: "Io e Sahra siamo positivi (io ho fatto anche la terza dose). Auguriamo a tutti Buon Natale!" spiega. Per passare il tempo e non stare mano in mano, fa anche uno spot per la compagna traduttrice: "Se siete interessati a traduzioni italiano-francese-italiano e a classi di conversazione anche online contattatela" scrive indicando la email. di Sahra.

Per la famiglia Di Battista si profilano un Natale e un Capodanno in quarantena. Dalle informazioni diffuse non di capisce se l'ex grillino o la compagna siano sintomatici o meno. Tra commenti al post pubblicato su Instagram tanti messaggi di auguri e pronta guarigione, ma c'è anche chi polemizza per l’efficacia ridotta del vaccino portando Dibba come esempio, dal momento che con due dosi e un richiamo, come asserito da lui stesso, è comunque rimasto contagiato.

