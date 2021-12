L'ultimo flop M5s è in libreria. Quante copie hanno venduto Di Maio, Toninelli, Spadafora, Azzolina: e Casalino se la ride

22 dicembre 2021 a

a

a

Da "cittadini" a scrittori il passo è stato breve, vista la mole di libri a firma di esponenti del Moviemnto 5 Stelle che si sono visti in libreria nel corso del 2021. Ma se i sondaggi politici non fanno essere ottimisti Giuseppe Conte e i grillini, dalle classifiche di vendita in ambito letterario emerge una debacle senza predenti per la galassia a 5Stelle. Insomma, neanche i 5stelle più incalliti li considerano come regalo di Natale per parenti e amici...

Conte rosica per la popolarità di Draghi: “Al posto suo mi crocifiggerebbero”.

A rendere l'idea del flop nella saggistica dei grillini di governo è la classifica Gfk, pubblicata da Panorama, delle vendite dei libri.Il più incista del Movimento 5 Stelle, a esclusione dello stesso Beppe Grillo e probabilmente del capo politico Conte, è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Ma il peso politico non si traduce in copie vendute. In base all'ultimo conteggio effettuato a oltre un mese dall'uscita di "Un amore chiamato politica" , siamo nell'ordine dei 2.953 libri comprati.

Licenziò l'assistente, confermata la condanna a 70mila euro per l'ex deputato M5S

Bocciata senza esami di riparazione l'ex ministra della Scuola Lucia Azzolina, il suo libro ha venduto 149 copie nonostante le numerose ospitate tv. Ancora più giù, se possibile, il libro di Toninelli. Ebbene, secondo quanto scrive la Verità, le copie vendute del volume vergato dall'ex ministro dei Trasporti non entra nemmeno in classifica.

L'inchiesta mette i parlamentari con le spalle al muro: cambia tutto sugli assistenti sfruttati

Eppure sono libri di cui si è parlato e non poco, in tv e sui giornali. Basti pensare a quello di Vincenzo Spadafora, che ha goduto di un hype non indifferente per il coming out dell'esponente grillino. Il dato alla cassa? 316 libri acquistati.

A dare uno schiaffo morale a tutti è l'ex portavoce di Giuseppe Conte alla presidenza del Consiglio, Rocco Casalino. "Il Portavoce", ossia il suo libro autobiografico, di copie ne ha vendute circa 20mila.

Chi invece esce in trionfo dalle classifiche libresche è la leader di Fratelli d'Italai, Giorgia Meloni: il suo "Io sono Giorgia" ha superato le 130.000 copie. Bene anche Luca Zaia: "Ragioniamoci sopra. Dalla pandemia all'autonomia" in tre settimane ha venduto 17.000 copie. Non ditelo ai grillini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.