Si avvicina la beffa del tampone obbligatorio per i vaccinati: l'ammissione di Mario Draghi

Mai cabina di regia era stata attesa così tanto. Dopo due anni di pandemia gli italiani aspettano di avere notizie certe e definitive su quelle che saranno le misure adottate dal governo per contrastare la variante Omicron del Covid, ma intanto, in attesa della riunione di domani, è arrivata un’indicazione sul tema dei tamponi obbligatori anche per i vaccinati dalle parole di Mario Draghi: “Le mascherine oggi sono previste all’aperto nel caso di grandi assembramenti, non è escluso l’applicazione del tampone perché nel green pass c’è un periodo in cui la protezione delle due dosi decresce e in quel periodo può essere utile farli. Dobbiamo difendere la raggiunta normalità però mantenendo tutte le precauzioni possibili e di questo parleremo domani in cabina di regia. Ogni decisione è guidata dai dati, non dalla politica”.

“I vaccini - ha proseguito il presidente del Consiglio durante la conferenza stampa di fine anno organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa parlamentare e ospitata all’Auditorium Antonianum di Roma - restano lo strumento migliore di difesa, i tre quarti dei decessi riguardano i non vaccinati, abbiamo fatto oltre 106 milioni di dosi, il 13 febbraio eravamo l’ultimo paese per somministrazione, oggi l’80% della popolazione ha ricevuto almeno una dose, 15,6 milioni di terze dose sono state fatte. Invito tutti i cittadini a continuare a vaccinarsi e a fare la terza dose. L’arrivo della variante Omicron, che gli scienziati ci dicono essere molto più contagiosa delle precedenti, ha aperto una nuova fase della pandemia. Invito tutti i cittadini a vaccinarsi e a fare la terza dose oggi questa è la priorità. L’evidenza scientifica ci dice che il vaccino funziona molto bene anche contro le nuove varianti. Tamponi, mascherine all'aperto, Ffp2, durata del green pass - snocciola Draghi - se ne discuterà domani in cabina di regia. Non ci sarà invece nessuna modifica al calendario delle vacanze scolastiche domani. Faremo di tutto per evitare la dad e per questo occorre prendere precauzioni nelle scuole con uno screening e poi con la vaccinazione' ”.

