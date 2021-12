Mario Draghi si lancia al Quirinale: ho realizzato il mio mandato, il governo può andare avanti con chiunque

22 dicembre 2021 a

Se la ride Mario Draghi sul futuro del governo, dando per la prima volta un concreto segnale sul suo destino legato al Quirinale. Il premier ha accolto con una risata la domanda nella conferenza stampa di fine anno sull'eventuale proseguimento della legislatura per un altro anno e poi ha risposto senza troppi giri di parole: “Il governo comincia con una chiamata del presidente Mattarella, una chiamata di altissimo ordine, che si è tradotta con vicinanza costante all’azione di governo, ma i risultati sono stati possibili perché c'è il Parlamento. L’importante è che il governo sia sostenuto da una maggioranza come quella che ha sostenuto questo governo, la più ampia possibile. La Costituzione prevede un governo parlamentare. Ho realizzato il mio mandato, il governo può andare avanti chiunque lo guidi. Deciderà il Parlamento. Fondamentale per l'azione di governo è stato il sostegno dei partiti. Le mie aspirazioni personali non contano. Io sono una persona, se volete un nonno, al servizio delle istituzioni”.

