Green pass breve, tamponi ai vaccinati, mascherine ovunque. Cabina di regia, il governo cambia tutto

Il 23 dicembre è il giorno della verità: nella cabina di regia del governo verranno decise le nuove misure che piomberanno sulle tavole imbandite degli italiani per le festa di Natale e Capodanno. E il giorno in cui per i cittadini del Lazio entrar in vigore l'obbligo delle mascherine all'aperto in virtù dell'ordinanza firmata dal governatore Nicola Zingaretti.

Niente obbligo vaccinale o super pass per tutti. Orlando contro i no-vax: autolesionisti

D'altronde la misura della mascherina obbligatoria all’aperto in tutta Italia e FFP2 nelle situazioni a maggior rischio assembramento -forse persino a bordo di mezzi pubblici- è tra le misure più "papabili". Insieme ai tamponi tra seconda e terza dose e green pass più breve. E ancora: possibile estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie, che andrebbero così ad aggiungersi al personale sanitario, alle forze dell’ordine, ai dipendenti delle scuole e delle università.

Record di contagi in un giorno: mai così tanti casi in Italia nel 2021

Complice l’arrivo e la corsa della variante Omicron il governo si appresta a varare una nuova stretta. Che verrà decisa in cabina di regia e poi varata da un Consiglio dei ministri, l’ultimo prima di Natale, pronto a pronunciarsi su più dossier. La priorità, rimarca a più riprese il premier Mario Draghi durante la tradizionale conferenza di fine anno, è fare la terza dose. Intanto "non è esclusa" la scelta dell’obbligo di tampone per situazioni a rischio, rimarca il premier, come feste e discoteche. Ma in ballo potrebbero esserci anche le partite di calcio, con l’esito di un tampone negativo per i tifosi allo stadio.

La durata del super green pass tra la seconda e la terza dose verrà - è data come una certezza - ridotta: potrebbe scendere a 4 mesi, secondo fonti di governo. Mentre non ci sarà nessuna sorpresa sul calendario delle vacanze scolastiche: il 10 gennaio tutti sui banchi. Sarà avviato uno screening nelle scuole, ma il ritorno alla didattica a distanza per ora sembra scongiurato.

Fallimento totale sul Covid. Il governo aveva fatto altre promesse per Natale

Tamponi sì, ma quali? Una riflessione, nella cabina di regia in programma domani, verrà fatta anche sulla tipologia dei test data l'inattendibilità di alcune tipi. La Lega è pronta a chiedere tamponi a costo zero se verrà introdotto l’obbligo, anche per i vaccinati, come passepartout per poter accedere a grandi eventi o situazioni considerate più a rischio.

Intanto entrano in vigore le misure decise dalle singole Regioni. Da giovedì 23 dicembre scatta nel Lazio, per un mese, l'obbligo di mascherina all'aperto. Esentati i bambini con età inferiore a sei anni, i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina e chi fa attività fisica nel corso dell'esercizio all'aperto di attività motorie e sportive. Previsto anche l’aumento della frequenza dello screening del personale sanitario e sociosanitario delle strutture pubbliche e private con l’esecuzione di un test con periodicità non superiore ai 10 giorni, al fine d’intercettare tempestivamente eventuali casi positivi.

