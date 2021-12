Il Lazio non passa al giallo ma c'è il pugno duro di Zingaretti: mascherine obbligatorie all'aperto

18 dicembre 2021 a

Nicola Zingaretti è pronto ad aumentare le restrizioni contro il Covid nella Regione Lazio. Come fatto filtrare dalla presidenza e riportato dal giornalista di Sky Marco Di Fonzo nelle prossime ore verrà emanata un’ordinanza valida a partire dal 23 dicembre su tutto il territorio regionale per rendere obbligatorio le mascherine all'aperto. La misura viene definita precauzionale, anche senza che il territorio abbia raggiunto i parametri per il cambio colore. Al momento il Lazio è restato in zona bianca e non è ancora avvenuto il passaggio in zona gialla, che secondo le misure volute dal ministero della Salute e dal governo di Mario Draghi prevederebbe l’obbligo per tutti di indossare i dispositivi di protezione all’aperto.

