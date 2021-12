Più tamponi per tutti. Le parole di Franco Locatelli fanno sorgere dubbi sul vaccino

Arnaldo Magro 18 dicembre 2021 a

Franco Locatelli, coordinatore del comitato tecnico-scientifico, ha fatto della flemma una sua cifra stilistica. Esprime con grande seraficità concetti di un certo peso: «Il tampone anche ai vaccinati è da considerarsi, se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare...». Quindi se un cittadino vaccinato volesse prendere parte a un grande evento potrebbe essere costretto a sottoporsi a un tampone come un cittadino che non si è vaccinato. A parte la fumosità del concetto di «grande evento», ci par di capire che con una stretta del genere, lo Stato metterebbe quasi sullo stesso piano vaccinati e non vaccinati. Lasciando nel cittadino, più di qualche dubbio sulla straordinaria campagna vaccinale lanciata il 27 dicembre 2020, quasi un anno fa.

