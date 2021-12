Il ladro sbadato viene fregato dal gps: il furto è un buco nell'acqua

18 dicembre 2021 a

Un furto andato male per colpa di uno svarione clamoroso. La scorsa notte, il titolare di un centro logistico di Cislago, comune in provincia di Varese, ha allertato la polizia, attraverso il centro operativo autostradale di Novate Milanese, per denunciare il furto di un furgone carico di divani, segnalando inoltre agli agenti che l'allarme satellitare installato sul veicolo lo segnalava in movimento lungo l'autostrada A1. Personale della Stradale di Guardamiglio (Lodi) ha quindi intercettato agilmente il camion: gli agenti hanno identificato e indagato per furto il conducente, specializzato nei furti d'auto, scoprendo però che il mezzo era ormai stato svuotato.

Dal tracciato dell'allarme gps, lasciato acceso dal ladro durante tutto il suo percorso, è stato possibile identificare un'area privata a Cuggiono. I poliziotti del compartimento polizia Stradale di Milano hanno sequestrato nel primo capannone un furgone, 14 motori e 13 airbag e hanno indagato il gestore del deposito, pregiudicato. Nel secondo deposito, gli agenti hanno trovato 18 tra divani e poltrone per un valore commerciale di poco superiore ai 40mila euro e, anche in questo caso, hanno indagato per ricettazione il gestore del magazzino. La tecnologia può fregare anche i ladri più esperti.

