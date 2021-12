Terremoto, Chiara Ferragni e Fedez corrono in strada: "Mai sentito nulla del genere"

18 dicembre 2021 a

La forte scossa di terremoto nella Bergamasca, si è sentita distintamente anche a Milano. Un grande spavento per i cittadini del capoluogo che hanno sentito la scossa, tra di loro anche Fedez e Chiara Ferragni sono scesi in strada abbandonando la loro casa nel quartiere di City Life insieme alla loro figlia piccola in braccio. "Mai sentito nulla del genere, siamo corsi giù dalle scale", ha detto la Ferragni in una storia su Instagram.

Fortissima scossa di terremoto fa tremare la Lombardia: epicentro a Bergamo, panico a Milano

