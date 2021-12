Dateci subito gli antivirali, Bassetti tira le orecchie all'Aifa

17 dicembre 2021 a

«Spero non succeda coi farmaci anti-Covid quello che è successo coi monoclonali. Ema ha approvato Paxolivid che è il nuovo antivirale orale di Pfizer, la Danimarca ha approvato Molnupiravir in deroga all’Ema. Mi auguro che Aifa si spicci perché non abbiamo tempo di aspettare». È l’appello lanciato da Matteo Bassetti, primario di malattie infettive al policlinico San Martino di Genova, durante il punto stampa sul Covid in Liguria.

«Nell’agosto del 2020 abbiamo chiesto a gran voce i monoclonali ed erano pronti ad arrivare in Italia con 10mila dosi ma ci sono voluti 7 mesi perché fossero disponibili - ha spiegato Bassetti - Io chiedo a gran voce che Aifa non ci dia i farmaci orali a gennaio ma subito, il prima possibile. Sono farmaci fondamentali in una fase come questa. Se avessimo gli antivirali orali potremmo usarli direttamente a casa».

