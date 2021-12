Hanno sulla coscienza molti morti, Bassetti spara sui no vax

Federica Pascale 13 dicembre 2021 a

“Immagini sconvolgenti” in studio da Barbara Palombelli a Stasera Italia. Il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, è ospite in collegamento della puntata di lunedì 13 dicembre.

Il professore mostra in diretta alcune tac di pazienti no vax, e le spiega per sensibilizzare il pubblico a casa. I polmoni dei malcapitati portano indiscutibilmente i segni del COVID e ci raccontano quella “fame d’aria” tipica della malattia.

“Queste immagini non avremmo più voluto vederle, e avremmo potuto non vederle più se queste persone si fossero vaccinate” rimprovera. “Ora purtroppo è troppo tardi, siamo nel pieno della quarta ondata. Dobbiamo spingere le persone a vaccinarsi ma bisognava farlo prima.”

Bassetti riunisce in un’unica categoria giornalisti, politici e “mentitori vari” che dice essere colpevoli di aver fatto cattiva informazione e dunque di aver corrotto il pensiero di molti che hanno scelto di non vaccinarsi deliberatamente. “Queste persone che hanno occupato negli ultimi sei mesi la televisione, hanno sulla coscienza la vita di molte persone, oltre che la salute del nostro sistema sanitario.”

Infine, sottolinea come anche i vaccinati possono ammalarsi e finire in ospedale, visto che il vaccino non è efficace al 100%, ma che questi sarebbero talmente pochi che certamente non si potrebbe parlare di emergenza sanitaria.

“In un momento come questo, non abbiamo il tempo per scherzare. Ci sono persone illuse che credono che con la curcuma, la liquirizia o i vermifughi ci si possa curare, e che invece in ospedale non si venga curati perché pagati dalle Big Pharma.”

