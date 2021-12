Sileri vede nero: i casi aumenteranno a dismisura. E a Dritto e rovescio scatta lo scontro Cruciani-Caprarica

16 dicembre 2021 a

L'aumento dei contagi, le Regioni che cambiano colore, l'assedio della variante Omicron. Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, risponde alle domande di Paolo Del Debbio nella puntata di giovedì 16 dicembre di Dritto e rovescio, su Rete4.

"Se penso che il Natale sarà aperto? Io credo che sarà aperto ma credo anche che il numero di casi" di Covid "aumenterà a dismisura" è la previsione di Sileri. Dovremmo capire se questo si concretizzerà come "aumento dei positivi o come positivi che vanno in ospedale", dice l'esponente del governa o di Mario Draghi.

"Al momento in ospedale vanno prevalentemente in non vaccinati, secondariamente i quelli che sono stati vaccinati molto tempo fa e ancora meno quelli con doppia o tripla dose" riassume Sileri.

Sulle parole del sottosegretario scatenano un dibattito sulle responsabilità della diffusione del contagio. I principali responsabili sono i no vax? "Pare evidente che la resistenza dei no vax è dal punto di vista sociale perniciosa" dice l'ex corrispondente Rai da Londra Antonio Caprarica, "perché hanno inserito nella nostra società un fattore di tensione e di aggressività di cui non si sentiva la necessità. Siamo partiti dalle enunciazioni contro il vaccino siamo passati alle minacce verbali siamo passati agli scontri fisici" conclude.

Il conduttore radiofonico de La Zanzara, Giuseppe Cruciani, sbuffa e si agita, poi prende la parola: "È una balla che l'aumento dei contagi è dovuto ai no vax, lo ha detto anche Sileri. È colpa anche dei vaccinati. Da che mondo è mondo ci sarà sempre una quota di persone, otto-dieci per cento, lo vedremo, che non si vuole vaccinare. Li volete andare a prendere coi carabinieri? Non sono loro la rovina del Paese".

