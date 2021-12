Con la pillola Covid niente tamponi ai no-vax, l'arma finale di Antonella Viola

16 dicembre 2021 a

a

a

Una delle accuse più frequenti nei confronti dei virologi, immunologi ed epidemiologi è: si parla solo del vaccino e mai delle cure per il Covid. Per Antonella Viola sono "Uno strumento in più ma non sono un'alternativa al vaccino" dice l'immunologa giovedì 16 dicembre a Otto e mezzo, il programma di Lilli Gruber su La7. "Non si può dire: se mi ammalo tanto c'è la pillola. Il problema è che per essere efficaci farmaci devono essere somministrati nei primissimi giorni della malattia".

Pfizer converte i no vax: cavie per la pillola anti-Covid a suon di dollari

L'immunologa tira in ballo un argomento delicato, che è probabile tornerà all'attenzione nelle prossime settimane. A chi indirizzare farmaci e test? "È strategico decidere a chi dedicare i tamponi. Se l'uso della pillola dipende dalla tempestività della diagnosi devo fare in modo che il tampone sia veloce. Se devo utilizzarlo per dare il green pass a chi non si vuole vaccinare..." Insomma, ci sono delle scelte che "vanno fatte" per stabilire le "priorità", dice la Viola che poi va al punto del problema: "Con una situazione come questa l'unica strada è l'obbligo" vaccinale, "Non ce ne è un'altra" dice l'immunologa.

Bassetti, Galli, Pregliasco. I virologi benedicono la pillola anti-Covid di Pfizer

In precedenza la Viola aveva detto: "Il problema dei vaccini è che abbiamo capito che dopo un po' non hanno più la stessa copertura. Ci si può contagiare e ammalare, per questo sono preoccupata". Soprattutto alla luce dell'espansione della variante Omicron: "Se è vero che i contagi si raddoppiano in due giorni, bisogna convincere i no vax a vaccinarsi".

L'immunologa Viola stende l'esitante Crisanti sul vaccino ai bambini: non ha le competenze

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.