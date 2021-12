Il genetista: "I vaccini potrebbero aver incoraggiato la nascita di nuove varianti"

16 dicembre 2021 a

a

a

Le varianti del Covid potrebbero essere state in qualche modo "incoraggiate" dal massiccio uso dei vaccini. Lo sostiene il genetista Massimo Zollo, dell'Università Federico II di Napoli e coordinatore della Task force Covid-19 del Ceinge -Biotecnologie avanzate, in un'intervista all'Ansa.

"Era a una festa durante il lockdown". Bufera su Boris Johnson: "Un drink per combattere il virus"

"Una cosa molto importante - rileva il genetista Zollo - è che non dobbiamo guardare solo la proteina Spike perché il virus cambia dappertutto nel suo genoma e potrebbe essere spinto a fare nuove mutazioni dalla pressione esercitata dai vaccini, come sembrano indicare i casi di infezione che avvengono nelle persone che hanno avuto due dosi del vaccino".

Natale in zona gialla per altre quattro Regioni: Lazio col fiato sospeso

"Il vaccino ha protetto, ma per superare questa protezione il virus ha generato mutazioni che gli anticorpi non coprono e non è da escludere il ritorno a vecchi concetti di vaccino, come quello che utilizza il virus attenuato" ha detto ancora Zollo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.