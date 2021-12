Il caso dell'Università di New York: focolaio con oltre 900 positivi nonostante il 97% di vaccinati

16 dicembre 2021 a

Un focolaio di covid si è diffuso alla Cornell University (Stato di New York) con più di 900 casi di Covid-19 questa settimana. E questo è avvenuto nonostante il 97% degli studenti sia vaccinato.

"Praticamente tutti i casi della variante Omicron fino ad oggi sono stati riscontrati in studenti completamente vaccinati, una parte dei quali aveva anche ricevuto una vaccinazione di richiamo", ha affermato il vicepresidente per le relazioni universitarie Joel Malina in una nota.

Di conseguenza, la scuola ha deciso di chiudere il campus di Ithaca, New York, dove conta circa 25.600 studenti.

