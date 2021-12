Lo sfogo della ballerina contagiata: colpa di chi non si protegge, io costretta a togliere la mascherina

15 dicembre 2021 a

Sara Barbieri, ballerina del teatro Alla Scala di Milano, si sfoga su Twitter dopo essere risultata positiva al Covid. La danzatrice è stata contagiata nei giorni in cui è in scena il Macbech di Giuseppe Verdi. E i destinatari del suo sfogo sono i colleghi e le maestranze del teatro che non hanno voluto vaccinarsi, al contrario di lei.

"No, non va tutto bene - scrive Sara Barbieri su Twitter - lunedì il mio tampone prima dello spettacolo è risultato positivo, confermato dal molecolare di ieri. Ho usato tutte le precauzioni possibili e anche di più ma per lavorare ho dovuto togliere la mascherina! Ho rinunciato a tutto il resto per il sogno di riappropriarmi del mio lavoro e ora mi trovo con un pugno di mosche in mano. Non abbassate la guardia, questo virus è bastardo. Ci sono persone più sfortunate di me, io sto bene".

Poi, in un tweet successivo, l'accusa: "Sono arrabbiata. Ho la sensazione che sto pagando un prezzo molto alto (in tutti i sensi) per colpa di chi ha scelto di non proteggere se stesso e gli altri e questo non mi fa dormire!".

La danzatrice, vaccinata, si è scoperta positiva al Covid dopo alcuni tamponi di controllo a cui sono stati sottoposti tutti gli elementi del corpo di ballo del teatro di Milano. La notizia ha determinato il rinvio della prima de La Bayadère.

