Vaccino ai bambini, boom di prenotazioni nel Lazio. Si parte allo Spallanzani con i clown

Già il 10% di prenotazioni nel Lazio. Alle 14 di oggi 14 dicembre sono stati presi 30.000 appuntamenti nel Lazio per fare il vaccino ai bambini. Nella regione guidata da Nicola Zingaretti, infatti, i piccoli che hanno tra 5 e 11 anni sono circa 300.000.

L'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, parla a tutto campo al microfono di Radio Capital: "La didattica a distanza prima delle vacanze di Natale è una proposta che mi lascia perplesso. Ci sono misure, previste da un piano nazionale, per le regioni che passano da un colore a un altro. Ora non c’è all’orizzonte per il Lazio un cambio di colore, quindi non capisco la coerenza di questa proposta. La strada maestra sono le vaccinazioni, l’unico elemento che può garantire la didattica in presenza nelle scuole. La situazione può risolversi solo con le vaccinazioni e non andando in Dad una settimana prima di natale".

D'Amato aggiunge: "Finora 30 mila prenotazioni di vaccini per bambini. Siamo soddisfatti - sottolinea l'assessore -. Domani (15 dicembre, ndr) saremo la prima regione a partire con le somministrazioni. Cinquanta i siti messi a disposizione per le vaccinazioni pediatriche. Ci saranno anche clown, abbiamo studiato un approccio adatto ai più piccoli. I bambini che si vaccinano avranno il certificato dell’anagrafe vaccinale, come per ogni vaccinazione pediatrica. Un certificato quindi di carattere sanitario, non c’è bisogno qui di green pass. Lazio zona gialla? Probabilità basse, ma non possiamo escludere un cambio di colore nell’ultima settimana di dicembre o nella prima di gennaio".

Si terrà domani, infatti, alle ore 15.30 nel Lazio il V-Day pediatrico con le prime somministrazioni del vaccino per la fascia 5-11 anni. Appuntamento presso l’Hub vaccinale pediatrico dell’Inmi Spallanzani di Roma alla presenza del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, dell’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, del direttore generale dell’Istituto Spallanzani, Francesco Vaia e il segretario della Federazione italiana Medici Pediatri Lazio, Teresa Rongai. L’evento si svolge a Roma presso l’hub vaccinale pediatrico allestito nel padiglione ’Di Raimondò dell’Istituto di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani in via Portuense 292.

