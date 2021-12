Vaccino, anche i bambini avranno il green pass. Natale chiusi in casa, chi rischia la beffa dopo la dose

13 dicembre 2021 a

Il green pass pure ai bambini, anche a partire dai 5 anni. L'obbligo di avere il certificato verde per non incorrere nelle restrizioni scatta dai 12 anni ma, fa sapere il ministero della Salute, ma che la fascia 5-11 anni avrà il documento che attesta l'avvenuta somministrazione della dose di vaccino anti-Covid. Vaccinazione ai bambini che, va ricordato, è volontaria.

Il pass non "serve", ma intanto facciamolo. A riportare le indicazioni del ministro retto da Roberto Speranza è Repubblica che fa il punto sulla vaccinazione dei più piccoli a partire dal 16 dicembre con le varie Regioni che si sono mosse per le prenotazioni. Sono migliaia giù in coda virtuale in Lombardia, Piemonte e Toscana, nelle altre si partirà lunedì 13 dicembre col fissare gli appuntamenti.

I bambini avranno il green pass come gli adulti. "La certificazione verde Covid-19 è rilasciata a prescindere dall'età sebbene fino al compimento del dodicesimo anno di età i bambini siano esentati da qualsiasi utilizzo per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è obbligatoria" spiega il ministero al quotidiano. Ci sono anche altre circostanze che rendono necessario il pass per i più piccoli a partire dai 6 anni. Ad esempio per rientrare in Italia dopo un periodo all'estero ed evitare così il tampone previsto dalle norme italiane anche per i bambini dai 6 anni di età.

Il pass dei più piccoli è particolarmente atteso dalle famiglia dei figli 11enni che rischiano, allo scattare dei 12 anni, di non avere il certificato e restare fuori dalle più svariate attività durante le feste di Natale e Capodanno. Nessuna deroga è infatti stata prevista per i circa 50.000 nati nel dicembre 2009 che non posso vaccinarsi prima del dodicesimo compleanno e saranno così privi di certificato per 15 giorni dopo la prima dose, quelli delle festività. Quindi niente cinema, cene al ristorante e via dicendo.

