Solo un mese di super green pass? Macché, approvato il prolungamento fino al 31 marzo

14 dicembre 2021 a

a

a

Non solo un prolungamento dello stato di emergenza, ma anche del super green pass. Il decreto approvato il 14 dicembre dal Consiglio dei ministri ha stabilito l'estensione sino al 31 marzo 2022 della norma secondo cui il green pass rafforzato - che si ottiene con la doppia dose di vaccino o con la guarigione dopo una positività - debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla. Questo quanto si legge nel comunicato di Palazzo Chigi: “Il decreto stabilisce, infine, l’estensione, sino al 31 marzo 2022, della norma secondo cui il Green Pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla”.

Sileri mai visto così, perde le staffe con Zhock. La frase choc sui "neonati intubati"

Ad oggi il super green pass è in vigore fino al 15 gennaio ma il decreto stabilisce che nelle zone bianche fino al 31 marzo 2022 dovrà essere usato. Resteranno quindi precluse ai non vaccinati attività come i ristoranti al chiuso, i cinema, le discoteche, i teatri e gli stadi. Inoltre il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa Lorenzo Guerini, ha nominato il generale Francesco Paolo Figliuolo a Comandante del Comando Operativo di vertice interforze.

Libertà personale distrutta, terrore sui bambini e i grandi buchi del vaccino: Maglie scatenata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.