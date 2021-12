Dimartedì, Sileri mai visto così. Perde le staffe con Zhock: "A Napoli è pieno di neonati intubati"

14 dicembre 2021 a

Perde le staffe Pier Paolo Sileri e travolge tutti, tanto che Giovanni Floris deve chiudergli il microfono. A far sbottare il sottosegretario alla Salute martedì 14 dicembre, durante il talk di La7 Dimartedì, sono le argomentazioni di Andrea Zhok, professore di Antropologia filosofica e filosofia morale all’Università degli Studi di Milano, ospite fisso da qualche tempo a questa parte del programma.

"Il green pass si basa sull'assunto che chi si vaccina protegge il prossimo e mette in sicurezza gli altri ma non è vero perché si contagia lo stesso" dice il filosofo che in collegamento è chiaramente schierato contro gli scettici del vaccino anti-Covid e fortemente contrario alle misure come il green pass.

Floris mette il filosofo in contrapposizione con i vari ospiti, tutti o quasi pro vax a eccezione di Francesco Benozzo, professore no vax allontanato dall'Università di Bologna, ma quello che infine perde le staffe è Sileri.

"Non è vero che chi è vaccinato contagia come gli altri, non è vero che i vaccini non sono sicuri, non è vero che il green pass non funziona... Qui è come smacchiare un giaguaro, non ce la farò mai nemmeno io!" dice Sileri che cita un altro ospite, Pier Luigi Bersani. "Non sa niente, prende due numeri e viene darci lezioni" sbotta il sottosegretario, "si faccia un giro a Napoli, gli ospedali pediatrici sono pieni con neonati intubati, non sa quello che dice", è l'attacco frontale a Zhock: "Lei non sa niente".

La situazione degenera, Silera è visibilmente alterato e Floris gli chiude il microfono anche se la rabbia dell'esponente del governo di Mario Draghi arriva ai telespettatori grazie ai microfoni degli altri ospiti in studio. Il conduttore invoca allora l'intervento del pacato Bersani, che stempera il clima con una pillola di buon senso: "Se mi si rompe la macchina mi fido del meccanico, se ho problemi con un tubo mi fido dell'idraulico. Sulla salute mi fido dei dottori...".

In precedenza c'era andato meno morbido, Bersani: "Parlasse di filosofia! Questa operazione di controllo è anche di partecipazione e condivisione, una rimonta sulla società del controllo. Abbiamo 100 morti, non si parla di filosofemi... c'è la Costituzione che legifera sulla nostra libertà".

