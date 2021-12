Libertà distrutta, terrore sui bambini e i grandi buchi del vaccino: Maria Giovanna Maglie scatenata a Stasera Italia

14 dicembre 2021 a

a

a

Maria Giovanne Maglie show durante la puntata del 14 dicembre di Stasera Italia, programma di Rete4 condotto da Barbara Palombelli. La giornalista analizza le ultime misure del governo Draghi, che ha prolungato fino al 31 marzo lo stato di emergenza per fronteggiare la pandemia Covid: “Non riusciremo, quando riusciremo, ad uscire indenni da questo doloroso periodo. Cosa intendo per libertà? È da quasi due anni ormai che cerco di dire che è possibile fare delle cose utili e che aiutino contro la pandemia senza distruggere la libertà personale, senza obbligare surrettiziamente o direttamente come sta accadendo per alcune categorie, senza stendere un velo di terrore anche sui bambini, senza credere che l’unica panacea per tutti i mali sia un vaccino, che è dimostrato avere dei grandi buchi e invece è stato raccontato come unica certezza. Oggi è venuta fuori la notizia dell’efficacia della pillola della Pfizer, i fanatici di Pfizer dovrebbero essere contenti. Basta bugie - conclude la Maglie - su effetti negativi e avversi del vaccino”.

“Non usciremo indenni da questo periodo. È possibile fare cose utili per la pandemia senza distruggere la libertà personale” @mgmaglie a #StaseraItalia pic.twitter.com/PTvhKRaqSs — Stasera Italia (@StaseraItalia) December 14, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.