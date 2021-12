Senza mascherine e controlli, Garattini tira le orecchie sul Covid

11 dicembre 2021 a

Non ci sono mascherine e controlli. Silvio Garattini, presidente dell'Istituto Mario Negri, è in collegamento con gli studi di "Agorà Weekend" condotto da Giusi Sansone. Il professore tira le orecchie all'Italia per la gestione del Covid e per la scarsità di controlli. "La gente non mette le mascherine - dichiara Garattini - e in giro ci sono troppi assembramenti".

Poi il presidente dell'Istituto Mario Negri sottolinea l'importanza della vaccinazione. "Chi ha fatto il vaccino è meno contagioso perché la sua carica virale è molto bassa e dura meno nel tempo - spiega Garattini - Ma bisogna chiarire una volta per tutte che il vaccino non è sterilizzante e non impedisce l'infezione al 100% quindi ci possono essere vaccinati che si ammalano. Ma protegge al 90%".

Altro elemento da non sottovalutare è l'importanza della vaccinazione anche nei Paesi poveri. "Questo virus cambia molto rapidamente - prosegue Garattini - Ma se non vacciniamo tutto il mondo non possiamo stare al sicuro. E' sano egoismo perché più il virus circola più produce varianti".

