Virologi schizofrenici, Ronzulli spara a zero sul Covid

10 dicembre 2021 a

a

a

"Comunicazione schizofrenica anche da parte dei virologi". Licia Ronzulli di Forza Italia non usa mezze misure nel corso della puntata di Stasera Italia su Rete4. Intervistata da Barbara Palombelli, la Ronzulli cerca di capire il motivo della presenza in Italia di così tanti no vax. "Dall'inizio dovevamo parlare tutti con la stessa voce - ha detto la Ronzulli - Adesso dobbiamo cercare di convincere i dubbiosi e anche il super green pass è un modo per introdurre un obbligo vaccinale surrettizio".

Covid e complotti: siamo un paese che ha paura dei farmaci?@LiciaRonzulli: "Non aiuta la comunicazione a volte schizofrenica dei governanti e spesso anche da parte dei virologi"#StaseraItalia pic.twitter.com/fe0W7V5Evq — Stasera Italia (@StaseraItalia) December 10, 2021

Poi il discorso affronta anche il tema dell'elezione del prossimo presidente della Repubblica. "Noi abbiamo un sogno - prosegue Ronzulli - Berlusconi ha tutte le carte in regola ma è prematuro parlarne. Certamente non si potrà scegliere il Presidente della Repubblica senza il centrodestra".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.