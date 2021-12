Covid, allarme rosso di Bassetti: "Mai così male, tac devastanti. Colpa dei no vax"

10 dicembre 2021 a

a

a

Matteo Bassetti lancia l'allarme rosso. Per l'infettivologo primario a Genova era da inizio anno che non si vedeva una situazione così critica. Bassetti addossa la colpa ai non vaccinati. "Era dalla prima parte dell’anno che non avevamo una settimana così difficile - spiega - siamo in piena quarta ondata e siamo un po' stanchi: il personale sanitario è da 22 mesi continuamente coinvolto nella gestione di questa patologia e continuiamo a ricoverare pazienti non vaccinati".

Covid, 26 casi Omicron segnalati in Italia. Ecco dove circola di più la Delta

Il direttore della Clinica di Malattie infettive del San Martino di Genova, Matteo Bassetti, si sfoga nel punto stampa sulla pandemia in Liguria. "Dei 10 accessi avuti nel mio reparto, ci sono 50-60 enni non vaccinati, ma anche persone molto più grandi: una donna di 90 anni e uno di 100 anni - ha spiegato - Abbiamo una forte pressione in ospedale da soggetti non vaccinati che rappresentano la forma più grave di assistenza". Bassetti ha aggiunto che la forma di Covid di cui soffrono questi pazienti è ben più potente di quella della prima ondata: "Guardavo le tac di due soggetti di 50-60 anni ed erano devastanti: non vedevamo tac così neanche nella prima ondata - ha detto - Questo dimostra quanto male fa la variante delta. Vorrei che chi deliberatamente sceglie di non vaccinarsi facesse un giro in reparto o vedesse queste tac".

Troppi contagi alla Scala, salta la prima del balletto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.