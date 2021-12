La variante Omicron somiglia a un raffreddore, per Matteo Bassetti i "nemici" restano Delta e no vax

09 dicembre 2021 a

Tutti a guardare gli effetti della variante Omicron ma quella da temere resta la Delta. L'infettivologo Matteo Bassetti commenta le ultime evidenze che arrivano dal Sudafrica e tranquillizza sulla pericolosità del nuovo lignaggio del Covid.

Per l'esperto del San Martino di Genova "la variante Omicron l’abbiamo derubricata a quello che deve essere, ha molte mutazioni, ma tre dosi la coprono al 100% e non è escluso che anche due dosi" proteggano in modo efficiente. "I vaccini quindi non vengono bucati neanche dalla Omicron" dice Bassetti che fa una previsione sulla crescita dei contagi: è probabile, sostiene l'infettivologo, che i casi dovuti a Omicron in questo frangente siamo meno rispetto a quelli sostenuti da Delta. Perché lo dice? "Prova ne è il Sudafrica che è oggi pieno di casi da Omicron, ma se vediamo i dati di settembre, quando quest’ultima variante non c’era, su 110-120mila casi attivi c’erano 300 morti, oggi i decessi sono 35. Probabilmente è più contagiosa ma meno aggressiva. Se anche fosse, quindi fa meno male e somiglia più ad un raffreddore e tutto sommato non è così negativa", dice ad Adnkronos Salute il direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale Policlinico San Martino di Genova.

Insomma, in Italia "dobbiamo concentrarci però sulla variante Delta perché i casi Omicron sono pochi". Tanto che sarebbe augurabile che la sudafricana "sostituisse la Delta perché meno pericolosa. Ma abbiamo ancora 6 milioni di non vaccinati con tanti 50-70enni. Questi sono spesso ricoverati e ci mettono in difficoltà" aumentando la pressione sui pronto soccorso e sui reparti degli ospedali costretti a diventare Covid.

Il professore ha parlato anche con l'Agi spiegando che "solo ieri ho ricoverato 8 pazienti ’no vax’ e purtroppo ho dovuto mandare via altre persone riconvertendo il reparto in Covid. Nell’ultimo mese alla Liguria i non vaccinati sono costati 4 milioni di euro tra rianimazione e ricoveri ordinari. Andrebbe esteso l’obbligo agli over 40. L’Italia è un Paese grande, ma 6 milioni di non vaccinati con oltre 2 milioni di over 50, sono tanti. Troppi".

