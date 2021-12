Agorà, Matteo Bassetti è incontenibile sui no-vax: super green pass anche per entrare in centro storico

07 dicembre 2021 a

“Il primo ciclo vaccinale iniziato nel 2021 si completa con terza dose, perché senza non abbiamo il muro che ci protegge dalle varianti. Nel 2022 penseremo alla quarta dose, credo che arriverà quasi certamente, bisogna solo capire quando. Spero che la quarta dose arrivi come richiamo annuale, da fare nelle seconda parte dell’anno insieme all’antinfluenzale”. A parlare è Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, intervenuto ad Agorà su Rai3, programma condotto da Luisella Costamagna, nel corso della puntata del 7 dicembre. L’infettivologo è contrario a qualsiasi chiusura: “Giù le mani dal Natale. Ormai ci siamo, mancano due settimane e sarà da vivere come lo abbiamo sempre vissuto purché ci siano alcune accortezze tra cui quella i vaccinarsi. Perché ricordiamolo ai tanti detrattori che, se anche qualcuno si contagia dopo la vaccinazione, si contagia in maniera lieve”.

“Avremmo forse dovuto fare di più per insegnare ad usare le mascherine, quali usare, dove usarle, come usarle. Dopodiché la regola dell’obbligo della mascherina avremmo potuto sistemarla in un modo diverso. Vuoi entrare in un centro storico affollato? Anche lì - la proposta dell’infettivologo - super green pass. Io sono molto più sicuro che in un centro storico in cui sono tutti assembrati sia molto più sicuro dove c’è gente vaccinata o guarita che non gente che usa la mascherina come vuole lui”.

Bassetti poi va avanti: “È già sancito che se c’è un assembramento bisogna mettersi la mascherina. Ritengo ridondante mettere la mascherina all’aperto in un’area particolare sia che ci sia della gente a fianco sia che non ci sia per obbligo. Io credo che dopo quasi due anni che abbiamo a che fare con la pandemia si debba uscire da queste logiche costrittive e si deve andare nella consapevolezza della gente”.

