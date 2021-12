Covid come la varicella: Andrea Crisanti a Cartabianca spaventa i no-vax

07 dicembre 2021 a

a

a

Tema Covid al centro della puntata del 7 dicembre di Cartabianca, talk show serale condotto da Bianca Berlinguer. Il primo ospite è Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia all'Universita di Padova: “Dal quarto mese in poi la protezione contro l’infezione diminuisce. La terza dose ripristina la protezione al 95 per cento. Ma la trasmissione del virus tra persone non vaccinate è al livello della varicella. I vaccini sono un’arma importantissima, ma da soli non bastano. Non c’è una scorciatoia. La mascherina FFP2 sui mezzi pubblici risolverebbe moltissimi problemi”.

Bassetti vuole le catene per i no-vax: super green pass anche per entrare in centro storico

Subito dopo tocca a Maddalena Loy, giornalista no-vax che ha lavorato per Il Foglio, la Rai e L’Unità: “Questo mese ci sono state 134.000 persone vaccinate che si sono contagiate. Non possiamo dire che ‘riduce il contagio’. O lo azzera o c’è. Se io entro in una stanza dove ci sono tutti vaccinati è molto probabile che ci sia un contagio. Il green pass è una misura politica, si tolgono diritti ai cittadini sulla base di dati sanitari che non sono corretti. Vorremmo che si seguisse un protocollo comune. Si chiudono istituti con pochi positivi, ci sono 240.000 ragazzi in didattica a distanza. Ma se si chiude la scuola, si chiude il Paese”. I suoi ragionamenti trovano l’opposizione di Luca Telese: “La Francia ha il doppio dei morti rispetto all’Italia, la Germania il triplo. Più vaccinati significa meno morti. Il green pass sopperisce alla mancanza di tracciamento. Facendo ripetutamente il tampone ai non vaccinati riusciamo a trovare il virus”.

Parte la vaccinazione ai bambini. Ai più fragili anche la terza dose dopo 28 giorni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.